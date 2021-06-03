Флери: «Если «Вегас» продолжит играть как во втором матче, мы сможем вернуться в серию с «Колорадо»
13:35
Вратарь «Вегаса» Марк-Андре Флери подвел итоги второго матча второго раунда плей-офф НХЛ против «Колорадо» (2:3 ОТ).
«Если мы продолжим играть так, как играли сегодня, тогда у нас всех будет сохраняться уверенность в команде и в том, что мы сможем вернуться в эту серию. Последний гол на мне, я должен был отражать эту шайбу и сохранять нашу команду в игре», — приводит слова Флери официальный сайт НХЛ.
Счет в серии стал 2-0 в пользу «Колорадо». Следующий матч пройдет 5 июня в Лас-Вегасе и начнется в 5:00 мск.
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