НХЛ, Кубок Стэнли: расписание и результаты матчей 3 июня

В ночь на 3 июня пройдут очередные матчи второго раунда Кубка Стэнли. «Виннипег» сыграет с «Монреалем», а «Колорадо» проведет матч с «Вегасом».

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Первый матч.

«Виннипег» — «Монреаль» (02.30 — по мск)

Счет в серии: 0-0.

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Второй матч.

«Колорадо» — «Вегас»

Счет в серии: 1-0.

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