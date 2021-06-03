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НХЛ, Кубок Стэнли: расписание и результаты матчей 3 июня

00:30
Хоккеисты «Вегаса». Фото USA Today Sports
Хоккеисты «Вегаса». Фото USA Today Sports
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В ночь на 3 июня пройдут очередные матчи второго раунда Кубка Стэнли. «Виннипег» сыграет с «Монреалем», а «Колорадо» проведет матч с «Вегасом».

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Первый матч.
«Виннипег» — «Монреаль» (02.30 — по мск)
Счет в серии: 0-0.

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Второй матч.
«Колорадо» — «Вегас»
Счет в серии: 1-0.

Все матчи плей-офф НХЛ можно смотреть в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.

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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей