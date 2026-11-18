«Сент-Луис» — «Анахайм»: видеообзор матча НХЛ

«Сент-Луис» одержал победу над «Анахаймом» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:6.

Нападающий хозяев Павел Бучневич забросил шайбу в пустые ворота за 38 секунд до финальной сирены, установив окончательный счет. В сезоне-2026/27 31-летний форвард набрал 8 (4+4) очков в 20 матчах.

Также у «Блюз» Роберт Томас и Логан Майлу набрали по 3 (1+2) очка.

В составе «Анахайма» хет-трик оформил Каттер Готье.

«Сент-Луис» набрал 22 очка в 21 матче и занимает десятое место в Западной конференции. «Анахайм» с 23 очками после 22 игр располагается на седьмой строчке.