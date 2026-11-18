Бьорк стал вторым самым молодым шведом с первым голом в НХЛ
Нападающий «Виннипега» Вигго Бьорк стал вторым самым молодым шведским хоккеистом в истории НХЛ по возрасту на момент первого заброшенного гола. 17 ноября в домашнем матче регулярного чемпионата с «Оттавой» (1:2) форвард отличился в возрасте 18 лет и 250 дней. Моложе него дебютную шайбу среди шведов забрасывал только защитник Расмус Далин — в 18 лет и 183 дня 13 октября 2018 года, сообщает сайт НХЛ.
Матч с «Оттавой» стал для Бьорка 22-м в карьере НХЛ. На десятой минуте второго периода он получил передачу Адама Лаури и броском в одно касание из центра зоны атаки переиграл голкипера Линуса Улльмарка. Шайба сократила отставание хозяев до 1:2, но отыграться им не удалось.
Среди хоккеистов «Виннипега» за последнее десятилетие Бьорк стал третьим по молодости автором первого гола. Ранее отличались Патрик Лайне в 18 лет и 177 дней и Вилле Хейнола в 18 лет и 220 дней.
Бьорк был выбран «Джетс» под общим восьмым номером на драфте НХЛ 2026 года. В шести последних матчах он набрал пять (1+4) очков. «Виннипег» потерпел первое поражение после серии из шести побед.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|21
|16
|5
|34
|2
|Нью-Джерси
|21
|15
|6
|30
|3
|Рейнджерс
|22
|13
|9
|27
|4
|Айлендерс
|20
|10
|10
|24
|5
|Вашингтон
|19
|10
|9
|20
|6
|Филадельфия
|24
|7
|17
|20
|7
|Питтсбург
|20
|7
|13
|16
|8
|Коламбус
|19
|7
|12
|14
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|21
|14
|7
|30
|2
|Оттава
|22
|14
|8
|30
|3
|Монреаль
|21
|12
|9
|28
|4
|Бостон
|21
|13
|8
|27
|5
|Флорида
|23
|12
|11
|27
|6
|Баффало
|21
|8
|13
|20
|7
|Детройт
|21
|8
|13
|19
|8
|Торонто
|23
|8
|15
|18
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|23
|16
|7
|36
|2
|Даллас
|21
|13
|8
|28
|3
|Колорадо
|21
|12
|9
|27
|4
|Нэшвилл
|22
|11
|11
|27
|5
|Юта
|22
|10
|12
|23
|6
|Виннипег
|22
|10
|12
|23
|7
|Сент-Луис
|21
|10
|11
|22
|8
|Чикаго
|21
|6
|15
|14
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|23
|17
|6
|37
|2
|Вегас
|23
|13
|10
|30
|3
|Анахайм
|22
|11
|11
|23
|4
|Сан-Хосе
|24
|10
|14
|22
|5
|Калгари
|22
|10
|12
|21
|6
|Сиэтл
|18
|9
|9
|19
|7
|Лос-Анджелес
|19
|6
|13
|14
|8
|Ванкувер
|23
|5
|18
|11
|18.11
|03:00
|Филадельфия – Баффало
|4 : 3
|18.11
|03:00
|Флорида – Эдмонтон
|2 : 5
|18.11
|03:00
|Тампа-Бэй – Вашингтон
|5 : 2
|18.11
|03:00
|Бостон – Лос-Анджелес
|0 : 3
|18.11
|03:00
|Айлендерс – Коламбус
|5 : 1
|18.11
|03:30
|Чикаго – Торонто
|6 : 3
|18.11
|04:00
|Сент-Луис – Анахайм
|8 : 6
|18.11
|04:00
|Виннипег – Оттава
|1 : 2
|18.11
|04:00
|Миннесота – Нэшвилл
|7 : 3
|18.11
|06:00
|Сан-Хосе – Калгари
|2 : 5
|18.11
|06:00
|Вегас – Даллас
|3 : 4 ОТ