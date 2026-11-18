Бьорк стал вторым самым молодым шведом с первым голом в НХЛ

Нападающий «Виннипега» Вигго Бьорк стал вторым самым молодым шведским хоккеистом в истории НХЛ по возрасту на момент первого заброшенного гола. 17 ноября в домашнем матче регулярного чемпионата с «Оттавой» (1:2) форвард отличился в возрасте 18 лет и 250 дней. Моложе него дебютную шайбу среди шведов забрасывал только защитник Расмус Далин — в 18 лет и 183 дня 13 октября 2018 года, сообщает сайт НХЛ.

Матч с «Оттавой» стал для Бьорка 22-м в карьере НХЛ. На десятой минуте второго периода он получил передачу Адама Лаури и броском в одно касание из центра зоны атаки переиграл голкипера Линуса Улльмарка. Шайба сократила отставание хозяев до 1:2, но отыграться им не удалось.

Среди хоккеистов «Виннипега» за последнее десятилетие Бьорк стал третьим по молодости автором первого гола. Ранее отличались Патрик Лайне в 18 лет и 177 дней и Вилле Хейнола в 18 лет и 220 дней.

Бьорк был выбран «Джетс» под общим восьмым номером на драфте НХЛ 2026 года. В шести последних матчах он набрал пять (1+4) очков. «Виннипег» потерпел первое поражение после серии из шести побед.