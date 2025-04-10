Кучеров сравнялся с Маккинонном в списке лучших бомбардиров сезона НХЛ
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (3:4 ОТ).
Таким образом, россиянин набрал 116 (34+82) очков в 74 матчах в этом сезоне и вернулся на первую строчку в списке лучших бомбардиров сезона. Он сравнялся по данному показателю с форвардом «Колорадо» Нэйтаном Маккинонном, на счету которого 115 (32+83) очков в 78 матчах.
На третьем месте — нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль с 106 (52+54) очками в 71 матче.
Лучшие бомбардиры НХЛ в сезоне-2024/25 на 10 апреля:
1. Никита Кучеров («Тампа») — 116 (34+82) очков в 74 матчах
Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 116 (32+84) очков в 79 матчах
3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 106 (52+54) очков в 72 матчах
4. Давид Пастрняк («Бостон») — 100 (41+59) очков в 79 матчах
5. Митчелл Марнер («Торонто») — 97 (25+72) очков в 76 матчах
6. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 93 (26+67) очка в 64 матчах
7. Джек Айкел («Вегас») — 93 (27+66) очка в 76 матчах
8. Кайл Коннор («Виннипег») — 92 (38+54) очка в 78 матчах
9. Кэйл Макар («Колорадо») — 91 (30+61) очко в 79 матчах
10. Джеспер Братт («Нью-Джерси») — 88 (21+67) очков в 78 матчах
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|30.09
|00:00
|Каролина – Флорида
|- : -
|30.09
|02:00
|Торонто – Монреаль
|- : -
|30.09
|03:00
|Бостон – Рейнджерс
|- : -
|30.09
|05:00
|Эдмонтон – Ванкувер
|- : -
|30.09
|05:30
|Вегас – Чикаго
|- : -