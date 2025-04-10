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10 апреля 2025, 08:38

Кучеров сравнялся с Маккинонном в списке лучших бомбардиров сезона НХЛ

Никита Кучеров вернулся на первое место в списке лучших бомбардиров
Евгений Козинов
Корреспондент
Никита Кучеров.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (3:4 ОТ).

Таким образом, россиянин набрал 116 (34+82) очков в 74 матчах в этом сезоне и вернулся на первую строчку в списке лучших бомбардиров сезона. Он сравнялся по данному показателю с форвардом «Колорадо» Нэйтаном Маккинонном, на счету которого 115 (32+83) очков в 78 матчах.

На третьем месте — нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль с 106 (52+54) очками в 71 матче.

Лучшие бомбардиры НХЛ в сезоне-2024/25 на 10 апреля:

1. Никита Кучеров («Тампа») — 116 (34+82) очков в 74 матчах

Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 116 (32+84) очков в 79 матчах

3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 106 (52+54) очков в 72 матчах

4. Давид Пастрняк («Бостон») — 100 (41+59) очков в 79 матчах

5. Митчелл Марнер («Торонто») — 97 (25+72) очков в 76 матчах

6. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 93 (26+67) очка в 64 матчах

7. Джек Айкел («Вегас») — 93 (27+66) очка в 76 матчах

8. Кайл Коннор («Виннипег») — 92 (38+54) очка в 78 матчах

9. Кэйл Макар («Колорадо») — 91 (30+61) очко в 79 матчах

10. Джеспер Братт («Нью-Джерси») — 88 (21+67) очков в 78 матчах

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Никита Кучеров
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