НХЛ может пойти на изменения регламента в этом сезоне
21:22
Национальная хоккейная лига и профсоюз игроков разрабатывают возможные изменения регламента на этот сезон в условиях распространения коронавируса, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.
Лига хочет дать послабления командам относительно формирования состава в экстренных случаях. К примеру, клуб сможет экстренно вызвать вратаря, если один из двух основных голкиперов попадет в ковид-протокол.
Также вызовы игроков могут не влиять на потолок зарплат, если хоккеист зарабатывает менее 1 миллиона долларов в год.
Ранее НХЛ приостановила сезон до 26 декабря из-за распространения коронавирусной инфекции. В ковид-протоколе лиги находилось свыше 100 хоккеистов. Позднее лига продлила паузу до 28 декабря.
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