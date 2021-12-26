НХЛ может пойти на изменения регламента в этом сезоне

Национальная хоккейная лига и профсоюз игроков разрабатывают возможные изменения регламента на этот сезон в условиях распространения коронавируса, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

Лига хочет дать послабления командам относительно формирования состава в экстренных случаях. К примеру, клуб сможет экстренно вызвать вратаря, если один из двух основных голкиперов попадет в ковид-протокол.

Также вызовы игроков могут не влиять на потолок зарплат, если хоккеист зарабатывает менее 1 миллиона долларов в год.

NHL/NHLPA working on COVID roster protection, including: Optional use of taxi-squad through All-Star; emergency call-ups as long as player is making no more than $ 1M; and freedom to add a goalie if a club has less than 2 healthy due to the virus. — Elliotte Friedman (@FriedgeHNIC) December 26, 2021

Ранее НХЛ приостановила сезон до 26 декабря из-за распространения коронавирусной инфекции. В ковид-протоколе лиги находилось свыше 100 хоккеистов. Позднее лига продлила паузу до 28 декабря.