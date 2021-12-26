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НХЛ может пойти на изменения регламента в этом сезоне

21:22
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Национальная хоккейная лига и профсоюз игроков разрабатывают возможные изменения регламента на этот сезон в условиях распространения коронавируса, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

Лига хочет дать послабления командам относительно формирования состава в экстренных случаях. К примеру, клуб сможет экстренно вызвать вратаря, если один из двух основных голкиперов попадет в ковид-протокол.

Также вызовы игроков могут не влиять на потолок зарплат, если хоккеист зарабатывает менее 1 миллиона долларов в год.

Ранее НХЛ приостановила сезон до 26 декабря из-за распространения коронавирусной инфекции. В ковид-протоколе лиги находилось свыше 100 хоккеистов. Позднее лига продлила паузу до 28 декабря.

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Иван Шитик все материалы автора
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