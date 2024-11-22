Сайт НХЛ назвал Капризова главным претендентом на «Харт Трофи»

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов является главным претендентом на «Харт Трофи», сообщается на официальном сайте НХЛ.

Авторы сайта лиги определили 27-летнего россиянина основным хоккеистом, который может стать лучшим игроком регулярного чемпионата. Также в список претендентов включены форвард «Колорадо» Натан Маккиннон и форвард «Флориды» Сэм Райнхарт.

В текущем сезоне Капризов провел 19 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 34 (13+21) очка.