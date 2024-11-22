Агент Овечкина — о травме хоккеиста: «Александр чувствует себя неплохо. Он рвется в бой»

Агент Глеб Чистяков, представляющий интересы нападающего «Вашингтона» Александр Овечкина, ответил на вопрос «СЭ» о состоянии игрока.

39-летний россиянин 19 ноября получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2) после столкновения с нападающим Джеком Макбейном. Овечкин выбыл на срок от 4 до 6 недель из-за перелома левой малоберцовой кости.

«Александр чувствует себя неплохо. Хочет выйти раньше. Но решение, естественно, будут принимать доктора. Саша рвется в бой. Выход на лед в этом году? Не знаю. Повторюсь, это будет решение докторов. Сейчас еще рано предсказывать. Поддержка из России? Все об этом говорят, спасибо, что все сопереживают», — сказал Чистяков «СЭ».

В этом сезоне форвард набрал 25 (15+10) очков в 18 матчах. Всего на его счету в НХЛ 868 голов в 1444 играх лиги. До повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки ему осталось забросить 26 шайб.