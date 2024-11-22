Капризов вышел на первое место в гонке бомбардиров НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отдал свою 21-ю голевую передачу в нынешнем сезоне во время матча регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном».

27-летний россиянин набрал 34 (13+21) очка за 19 матче и делит первое место в бомбардирской гонке НХЛ с нападающим «Колорадо» Натаном Маккинноном.

Третье место занимает форвард «Каролины» Мартин Нечас.