Ривз может получить длительную дисквалификацию за попытку нанести травму игроку «Колорадо»

В первом матче второго раунда Кубка Стэнли между «Колорадо» и «Вегасом» (7:1, 1-0 в серии) произошла массовая потасовка.

Форвард «Голден Найтс» Райан Ривз сначала ударил голкипера «Эвеланш» Филиппа Грубауэра в голову, а затем ударил защитника «Колорадо» Райана Грэйвса и повалил его на лед.

Когда Грэйвс лежал на льду, Ривз опустился коленом ему на голову.

В итоге хоккеисты команды получили в общей сложности 59 минут штрафа.

Ривз был наказал двумя 2-минутными штрафами за грубость, матч-штрафом и 5 минутами штафа за попытку травмировать Грэйвса.