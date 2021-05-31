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Ривз может получить длительную дисквалификацию за попытку нанести травму игроку «Колорадо»

09:50
Райан Ривз. Фото USA Today Sports
Райан Ривз. Фото USA Today Sports
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В первом матче второго раунда Кубка Стэнли между «Колорадо» и «Вегасом» (7:1, 1-0 в серии) произошла массовая потасовка.

Форвард «Голден Найтс» Райан Ривз сначала ударил голкипера «Эвеланш» Филиппа Грубауэра в голову, а затем ударил защитника «Колорадо» Райана Грэйвса и повалил его на лед.

Когда Грэйвс лежал на льду, Ривз опустился коленом ему на голову.

В итоге хоккеисты команды получили в общей сложности 59 минут штрафа.

Ривз был наказал двумя 2-минутными штрафами за грубость, матч-штрафом и 5 минутами штафа за попытку травмировать Грэйвса.

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