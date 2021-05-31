Дюшарм уверен в победе «Монреаля» в седьмом матче серии с «Торонто»
Исполняющий обязанности главного тренера «Монреаля» Доминик Дюшарм поделился ожиданиями от седьмого матча серии плей-офф НХЛ с «Торонто».
«Мы уверены в себе. Отправляемся в Торонто, чтобы потом сыграть в Виннипеге. Все 20 игроков работают как единое целое ради цели, которую многие считали недостижимой.
Уэбер? Можно смотреть на статистику, голы и передачи в большинстве, как играет в неравных составах. Но он дает команде намного больше. Его манера игры, одно его присутствие на льду ... соперникам играть против него очень тяжело. Его опыт и несгибаемый характер, желание выжать максимум из любой ситуации вдохновляют команду", — цитирует Дюшарма русскоязычный сайт НХЛ.
Счет в серии — 3-3. Команды впервые за 57 лет и во второй раз в своей истории проведут между собой седьмой матч серии плей-офф.
Встреча пройдет в Торонто 1 июня и начнется в 2:00 мск.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/ru/news/canadiens-uvereny-v-sebe-pered-matchem-7/c-325095498
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