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Сегодня, 23:05

«Рейнджерс» проиграли «Каролине», Кочетков сделал две голевые передачи

Руслан Минаев
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Петр Кочетков.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Рейнджерс» дома проиграли «Каролине» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:3.

У хозяев шайбу забросил Джимми Веси. У гостей голевыми передачами отметились нападающий Андрей Свечников, защитник Дмитрий Орлов и вратарь Петр Кочетков (дубль). На счету голкипера «Харрикейнз» 22 сейва. Вратарь клуба из Нью-Йорка Игорь Шестеркин отразил 28 бросков.

«Рейнджерс» с 33 очками занимают 11-е место в таблице Восточной конференции. «Каролина» с 43 очками — на 5-й строчке.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Каролина» — 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)

Голы: Веси — 3 (Руведел, Эдстрем), 0:17 — 1:0. Каррье — 4 (Дж. Слэвин, Стаал), 29:14 — 1:1. Рословик — 14 (бол., Орлов, Кочетков), 34:32 — 1:2. Ахо — 10 (п.в., Свечников, Кочетков), 58:18 — 1:3.

Вратари: Шестеркин (57:33 — 58:18, 58:30) — Кочетков.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 23 (5+8+10) — 31 (6+16+9).

Наши: Панарин (20.29/1/-1) — Орлов (19.56/0/0), Свечников (16.22/5/0).

22 декабря. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

Петр Кочетков
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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«Рейнджерс» — «Каролина»: смотреть трансляцию матча НХЛ

НХЛ, расписание 22 и 23 декабря: «Каролина» победила «Рейнджерс», «Тампа-Бэй» — «Флорида» и другие матчи
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 36 22 14 47
2 Вашингтон 32 22 10 46
3 Каролина 33 21 12 43
4 Питтсбург 35 15 20 35
5 Филадельфия 34 15 19 34
6 Рейнджерс 33 16 17 33
7 Айлендерс 34 13 21 33
8 Коламбус 34 13 21 32
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 34 21 13 44
2 Флорида 34 21 13 44
3 Бостон 35 18 17 40
4 Тампа-Бэй 30 18 12 38
5 Оттава 33 18 15 38
6 Монреаль 33 14 19 31
7 Детройт 33 13 20 30
8 Баффало 34 11 23 26
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 35 24 11 49
2 Миннесота 34 20 14 44
3 Колорадо 35 20 15 40
4 Даллас 32 19 13 38
5 Юта 32 16 16 37
6 Сент-Луис 35 15 20 34
7 Нэшвилл 34 10 24 27
8 Чикаго 34 12 22 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 33 22 11 47
2 Лос-Анджелес 33 19 14 43
3 Эдмонтон 33 20 13 42
4 Ванкувер 33 16 17 39
5 Калгари 34 16 18 39
6 Сиэтл 35 15 20 32
7 Анахайм 31 12 19 28
8 Сан-Хосе 36 11 25 28
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22.12 00:00
Калгари – Чикаго
 6 : 4
22.12 00:00
Эдмонтон – Сан-Хосе
 3 : 2 ОТ
22.12 03:00
Торонто – Айлендерс
3 : 6
22.12 03:00
Филадельфия – Коламбус
 5 : 4 ОТ
22.12 03:00
Виннипег – Миннесота
 5 : 0
22.12 03:00
Бостон – Баффало
 3 : 1
22.12 03:00
Монреаль – Детройт
 5 : 1
22.12 03:00
Нью-Джерси – Питтсбург
 3 : 0
22.12 06:00
Вегас – Сиэтл
 6 : 2
22.12 06:00
Ванкувер – Оттава
 4 : 5 ОТ
22.12 20:30
Рейнджерс – Каролина
 1 : 3
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