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Сегодня, 18:30

«Рейнджерс» — «Каролина»: смотреть трансляцию матча НХЛ

«Рейнджерс» и «Каролина» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ 22 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Рейнджерс» и «Каролина» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в воскресенье, 22 декабря. Матч начнется в 20.30 по московскому времени и пройдет на арене «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США).

Официальных трансляций НХЛ в России нет. Игры лиги в прямом эфире можно искать в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте».

За ключевыми событиями и результатом игры «Рейнджерс» — «Каролина» следите в матч-центре сайта «СЭ».

«Рейнджерс» и «Каролина» сыграли в регулярном чемпионате-2024/25 по 32 матча. Клуб из Нью-Йорка набрал 33 очка, его предыдущим соперником был «Даллас» (3:1). У «Харрикейнз» — 41 очко, в предыдущем матче они уступили «Вашингтону» (1:3).

НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 36 22 14 47
2 Вашингтон 32 22 10 46
3 Каролина 32 20 12 41
4 Питтсбург 35 15 20 35
5 Филадельфия 34 15 19 34
6 Рейнджерс 32 16 16 33
7 Айлендерс 34 13 21 33
8 Коламбус 34 13 21 32
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 34 21 13 44
2 Флорида 34 21 13 44
3 Бостон 35 18 17 40
4 Тампа-Бэй 30 18 12 38
5 Оттава 33 18 15 38
6 Монреаль 33 14 19 31
7 Детройт 33 13 20 30
8 Баффало 34 11 23 26
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 35 24 11 49
2 Миннесота 34 20 14 44
3 Колорадо 35 20 15 40
4 Даллас 32 19 13 38
5 Юта 32 16 16 37
6 Сент-Луис 35 15 20 34
7 Нэшвилл 34 10 24 27
8 Чикаго 34 12 22 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 33 22 11 47
2 Лос-Анджелес 33 19 14 43
3 Эдмонтон 33 20 13 42
4 Ванкувер 33 16 17 39
5 Калгари 34 16 18 39
6 Сиэтл 35 15 20 32
7 Анахайм 31 12 19 28
8 Сан-Хосе 36 11 25 28
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12.12
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22.12
23.12
24.12
28.12
29.12
30.12
22.12 00:00
Калгари – Чикаго
 6 : 4
22.12 00:00
Эдмонтон – Сан-Хосе
 3 : 2 ОТ
22.12 03:00
Торонто – Айлендерс
3 : 6
22.12 03:00
Филадельфия – Коламбус
 5 : 4 ОТ
22.12 03:00
Виннипег – Миннесота
 5 : 0
22.12 03:00
Бостон – Баффало
 3 : 1
22.12 03:00
Монреаль – Детройт
 5 : 1
22.12 03:00
Нью-Джерси – Питтсбург
 3 : 0
22.12 06:00
Вегас – Сиэтл
 6 : 2
22.12 06:00
Ванкувер – Оттава
 4 : 5 ОТ
22.12 20:30
Рейнджерс – Каролина
 - : -
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