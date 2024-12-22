«Рейнджерс» и «Каролина» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ 22 декабря

«Рейнджерс» и «Каролина» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в воскресенье, 22 декабря. Матч начнется в 20.30 по московскому времени и пройдет на арене «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США).

Официальных трансляций НХЛ в России нет. Игры лиги в прямом эфире можно искать в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте».

За ключевыми событиями и результатом игры «Рейнджерс» — «Каролина» следите в матч-центре сайта «СЭ».

«Рейнджерс» и «Каролина» сыграли в регулярном чемпионате-2024/25 по 32 матча. Клуб из Нью-Йорка набрал 33 очка, его предыдущим соперником был «Даллас» (3:1). У «Харрикейнз» — 41 очко, в предыдущем матче они уступили «Вашингтону» (1:3).