Шестеркин признан третьей звездой матча «Рейнджерс» — «Каролина»

НХЛ объявила лучших игроков матча «Рейнджерс» — «Каролина» (1:3) в регулярном чемпионате НХЛ.

Третьей звездой стал вратарь клуба из Нью-Йорка Игорь Шестеркин, на счету которого 28 сейвов.

Первой звездой стал форвард «Каролины» Джек Рословик — автор одной заброшенной шайбы.

Второй звездой матча признан форвард «Харрикейнз» Уильям Каррье, который также забил один гол.