Бучневич — о работе с Назаровым в «Северстали»: «Его слова на скамейке — чистый стендап!»
Форвард «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич в интервью обозревателю «СЭ» вспомнил, как работал с эпатажным тренером Андреем Назаровым в «Северстали».
— Весной в интервью вы очень сдержанно отозвались об уходе Андрея Разина из «Северстали» и привели в пример Андрея Назарова, с которым клуб из Череповца вышел во второй раунд Кубка Гагарина. Назаров дал вам что-то, пригодившееся в НХЛ?
— Ничего. Я у него практически не играл. Другие тренеры пришли, я у них выходил больше. В 17-18 лет надо играть, а у него была сильная команда, которая дошла до второго раунда, где проиграла СКА. Места для меня не находилось. У него был очень сильный ассистент — Калянин. Вот он очень помогал — всегда оставался со мной, что-то подсказывал.
— Школа Назарова — жесткая?
— Он строгий, чуть-чуть грубый. Но многие тренеры такие. А приколы его запомнились, но озвучивать не буду. Весь год у него был 13-м нападающим, и у меня было время послушать. Уши вяли, ха-ха! Чистый стендап, сидишь хихикаешь все время. Не просто так же он микрофоны всегда выключал.
— Назаров все время взбадривал публику эпатажными заявлениями. Например, о Панарине. И в какой-то момент казалось, что это может стать для Артемия проблемой. Как вы это воспринимали?
— Да никак. Хайпануть, наверное, хотел, появиться в медиаполе.
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|В
|П
|О
|1
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|17
|7
|37
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|15
|10
|32
|3
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|14
|10
|31
|4
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|27
|12
|15
|29
|5
|Торонто
|22
|12
|10
|28
|6
|Монреаль
|25
|11
|14
|25
|7
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|10
|16
|22
|8
|Оттава
|20
|10
|10
|20
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|25
|16
|9
|34
|2
|Даллас
|24
|14
|10
|31
|3
|Виннипег
|24
|14
|10
|30
|4
|Аризона
|24
|13
|11
|28
|5
|Сент-Луис
|25
|13
|12
|27
|6
|Нэшвилл
|25
|13
|12
|26
|7
|Миннесота
|23
|9
|14
|22
|8
|Чикаго
|24
|7
|17
|15
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|27
|17
|10
|39
|2
|Лос-Анджелес
|22
|15
|7
|33
|3
|Ванкувер
|26
|16
|10
|33
|4
|Калгари
|25
|10
|15
|23
|5
|Сиэтл
|26
|8
|18
|22
|6
|Эдмонтон
|23
|10
|13
|21
|7
|Анахайм
|25
|10
|15
|20
|8
|Сан-Хосе
|26
|7
|19
|16
|7.12
|03:00
|
Флорида – Даллас
|5 : 4
|7.12
|03:00
|
Тампа-Бэй – Питтсбург
|3 : 1
|7.12
|05:00
|
Сент-Луис – Вегас
|3 : 6
|7.12
|05:30
|
Эдмонтон – Каролина
|6 : 1
|И
|О
|
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Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|26
|44
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|26
|38
|
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Артемий Панарин
Рейнджерс
|24
|37
|И
|Г
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Брок Босер
Ванкувер
|26
|18
|
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Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|26
|17
|
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Сэм Райнхарт
Флорида
|25
|17
|И
|КН
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Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
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Алекс Лион
Детройт
|5
|1.61
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Адин Хилл
Вегас
|14
|1.87