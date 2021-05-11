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Макдэвид, Фараби и Дридгер — звезды дня в НХЛ

12:16
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НХЛ назвала лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.

Третья звезда — вратарь «Флориды» Крис Дридгер, сыгравший на ноль против «Тампы» (4:0) при 30 отраженных бросках.

Вторая звезда — форвард «Филадельфии» Джоэль Фараби с дублем в ворота «Нью-Джерси» (4:2).

Первая звезда — капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид с 2 (1+1) очками, включая победный гол в овертайме в матче с «Монреалем» (4:3 ОТ).

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