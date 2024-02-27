Силаев и Демидов вошли в топ-10 рейтинга драфта НХЛ по версии The Athletic

Издание The Athletic составило рейтинг игроков предстоящего драфта НХЛ в 2024 году.

В десятку попали два россиянина — защитник «Торпедо» Антон Силаев занимает третье место, а форвард СКА Иван Демидов — пятое.

Кроме того, второе место в рейтинге занял белорусский защитник Артем Левшунов из «Университета Мичигана».

На первое место The Athletic поставил канадца Маклина Селебрини, представляющего «Университет Бостона».

Драфт НХЛ-2024 состоится 28 и 29 июня.