Определилась первая полуфинальная пара Западной конференции плей-офф НХЛ

В пятницу, 2 мая, «Эдмонтон» дома победил «Лос-Анджелес» (6:4) и выиграл серию первого раунда плей-офф НХЛ со счетом 4-2.

Таким образом, в полуфинале Западной конференции «Ойлерз» сыграют против «Вегаса», который ранее одержал победу в серии с «Миннесотой» (4-2).

В прошлом сезоне «Эдмонтон» дошел до финала Кубка Стэнли, где уступил «Флориде» (3-4), а «Вегас» покинул турнир еще в первом раунде, проиграв «Далласу» (3-4).

Участники второй полуфинальной пары «Запада» пока неизвестны. «Виннипег» ведет у «Сент-Луиса» 3-2, а «Даллас» и «Колорадо» перевели серию в седьмой матч.