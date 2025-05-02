«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча плей-офф НХЛ

«Эдмонтон» в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл «Лос-Анджелес» — 6:4. «Ойлерз» выиграли серию — 4-2.

Российский нападающий Василий Подколзин отметился голевой передачей. У 23-летнего россиянина теперь 4 (0+4) очка в этом плей-офф.