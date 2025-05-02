«Колорадо» — «Даллас»: видеообзор матча плей-офф НХЛ

«Колорадо» в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл «Даллас» — 7:4. Счет в серии стал 3-3.

В составе «Эвеланш» дубль оформил Валерий Ничушкин, еще по голу забили Арттури Лехконен, Мартин Нечас, Нэйтан Маккиннон, Джош Мэнсон, Нэйтан Маккиннон и Кэйл Макар. У «Старз» шайбы на счету Микаэля Гранлунда, Микко Рантанена и Роопе Хинтца, который оформил дубль.