«Питтсбург» одержал волевую победу над «Нью-Джерси», Гусев и Мальцев не набрали очков

«Питтсбург» одержал волевую победу над «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1. В составе «Пингвинов» две голевые передачи сделал капитан команды Сидни Кросби.

Российские нападающие «Нью-Джерси» Никита Гусев и Михаил Мальцев не смогли отметиться набранными очками.

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«Нью-Джерси» — «Питтсбург» — 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)

Голы: Палмиери — 5 (Ватанен, Братт), 7:19 — 1:0. Эштон-Риз — 6 (Лафферти, Петтерссон), 24:59 — 1:1. Раст — 11 (бол., Гюнтцель, Кросби), 26:35 — 1:2. Гюнтцель — 13 (Кросби, Раст), 54:25 — 1:3.

Вратари: Уэджвуд (58:05) — Десмит.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 25 (4+10+11) — 29 (9+12+8).

Наши: Гусев (15.30/0/0), Куликов (17.49/0/0), Мальцев (12.09/1/0) — -.

20 марта. Нью-Джерси. Prudential Center.