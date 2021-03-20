На Экхольма претендуют пять клубов НХЛ

«Нэшвилл» готов обменять защитника Маттиаса Экхольма. На 30-летнего шведа претендуют пять клубов: «Виннипег», «Бостон», «Монреаль», «Торонто» и «Филадельфия», сообщает Sportsnet.

Контракт Экхольма с зарплатой в 3,75 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2021/22.

В нынешнем регулярном чемпионате защитник провел 23 матча и набрал 13 (5+8) очков при показателе полезности «+8».