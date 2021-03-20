На Экхольма претендуют пять клубов НХЛ
23:15
«Нэшвилл» готов обменять защитника Маттиаса Экхольма. На 30-летнего шведа претендуют пять клубов: «Виннипег», «Бостон», «Монреаль», «Торонто» и «Филадельфия», сообщает Sportsnet.
Контракт Экхольма с зарплатой в 3,75 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2021/22.
В нынешнем регулярном чемпионате защитник провел 23 матча и набрал 13 (5+8) очков при показателе полезности «+8».
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...