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На Экхольма претендуют пять клубов НХЛ

23:15
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«Нэшвилл» готов обменять защитника Маттиаса Экхольма. На 30-летнего шведа претендуют пять клубов: «Виннипег», «Бостон», «Монреаль», «Торонто» и «Филадельфия», сообщает Sportsnet.

Контракт Экхольма с зарплатой в 3,75 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2021/22.

В нынешнем регулярном чемпионате защитник провел 23 матча и набрал 13 (5+8) очков при показателе полезности «+8».

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