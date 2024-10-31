Валуев: «Да, Овечкин близок к рекорду. Мы все желаем ему удачи»
Депутат Госдумы РФ, бывший российский боксер Николай Валуев считает нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина одним из самых популярных спортсменов России.
«Самый популярный спортсмен России? Не знаю. Овечкин? Это первое, что приходит в голову. Я слежу за публикациями в отношении Овечкина. Да, он близок к рекорду. Мы все желаем ему удачи!», — цитирует Legalbet Валуева.
На этой неделе Овечкин достиг отметки в 857 голов за карьеру в НХЛ и сократил отставание от лучшего снайпера в истории лиги Уэйна Гретцки до 37 шайб. В текущем сезоне на счету нападающего 7 (4+3) очков в 8 матчах.
Источник: Legalbet
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Коламбус – Айлендерс
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Детройт – Виннипег
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Колорадо – Тампа-Бэй
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Юта – Калгари
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