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Сегодня, 06:19

Валуев: «Да, Овечкин близок к рекорду. Мы все желаем ему удачи»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ, бывший российский боксер Николай Валуев считает нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина одним из самых популярных спортсменов России.

«Самый популярный спортсмен России? Не знаю. Овечкин? Это первое, что приходит в голову. Я слежу за публикациями в отношении Овечкина. Да, он близок к рекорду. Мы все желаем ему удачи!», — цитирует Legalbet Валуева.

На этой неделе Овечкин достиг отметки в 857 голов за карьеру в НХЛ и сократил отставание от лучшего снайпера в истории лиги Уэйна Гретцки до 37 шайб. В текущем сезоне на счету нападающего 7 (4+3) очков в 8 матчах.

Александр Овечкин. Рекорд Гретцки будет побит. Замахнется ли Овечкин на 1000 голов?
Источник: Legalbet
Александр Овечкин
Хоккей
ХК Вашингтон Кэпиталз
Николай Валуев
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Положение команд
Футбол
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 12 6 6 14
2 Рейнджерс 9 6 3 13
3 Вашингтон 8 6 2 12
4 Каролина 8 6 2 12
5 Коламбус 9 5 4 11
6 Айлендерс 10 3 7 8
7 Филадельфия 10 3 7 7
8 Питтсбург 11 3 8 7
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 11 7 4 15
2 Тампа-Бэй 10 7 3 14
3 Торонто 10 5 5 11
4 Оттава 9 5 4 10
5 Баффало 10 4 6 9
6 Детройт 10 4 6 9
7 Монреаль 10 4 6 9
8 Бостон 10 4 6 9
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 10 9 1 18
2 Даллас 9 7 2 14
3 Миннесота 9 6 3 14
4 Сент-Луис 10 5 5 10
5 Юта 10 4 6 10
6 Колорадо 11 5 6 10
7 Нэшвилл 9 3 6 7
8 Чикаго 10 3 7 7
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 10 7 3 15
2 Лос-Анджелес 10 5 5 12
3 Ванкувер 8 4 4 11
4 Калгари 9 5 4 11
5 Сиэтл 10 5 5 11
6 Анахайм 9 4 5 9
7 Эдмонтон 10 4 6 9
8 Сан-Хосе 11 2 9 6
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4.11
5.11
31.10 02:00
Коламбус – Айлендерс
2 : 0
31.10 02:30
Детройт – Виннипег
 2 : 6
31.10 04:00
Колорадо – Тампа-Бэй
 2 : 5
31.10 04:30
Юта – Калгари
 - : -
31.10 05:30
Ванкувер – Нью-Джерси
 - : -
31.10 05:30
Лос-Анджелес – Вегас
 - : -
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