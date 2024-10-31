«Коламбус» — «Айлендерс»: видеообзор матча НХЛ

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«Коламбус» победил «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:0.

Заброшенными шайбами отметились Джастин Данфорт и Деймон Северсон.

«Коламбус» набрал 11 очков и занимает 7-е место в Восточной конференции. «Айлендерс» идут на 14-й строчке — 8 очков.