Веренски о травме Макдэвида: «Это было непреднамеренного. Он лучший в мире и должен быть на льду»

Защитник «Коламбуса» Зак Веренски прокомментировал столкновение с нападающим «Эдмонтона» Коннором Макдэвидом в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Форвард успел отыграть 37 секунд перед получение повреждения. После фола Веренски канадец неловко врезался в борт и травмировал лодыжку.

«Не было ничего преднамеренного. Ничего такого. Я просто тянулся за шайбой и задел его [Макдэвида]. Это плохо. Он лучший игрок в мире и должен быть на льду», — цитирует Веренски пресс-служба лиги.

Макдэвид выступает за «Эдмонтон» с 2015 года. В нынешнем сезоне на счету нападающего 10 очков (3+7) в 10 матчах.