Коростелев оценил форму Овечкина в отпуске

Нападающий «Северстали» Никита Коростелев прокомментировал недавнюю фотографию капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, на которой он запечатлен с выпирающим животом.

«Саша Овечкин может себе позволить в отпуске находиться в такой форме. Мне кажется, там просто такой ракурс на фото. Выпил пару газировок и пошел в волейбол играть», — цитирует Legalbet Коростелева.

В сезоне-2023/24 Овечкин сыграл 79 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 65 (31+34) очков.