«Нэшвилл» под 22-м номером на драфте НХЛ выбрал российского нападающего Сурина

«Нэшвилл» на драфте НХЛ под общим 22-м номером выбрал российского нападающего Егора Сурина из «Локомотива».

17-летний россиянин в сезоне-2023/24 сыграл 3 матча КХЛ, но результативными действиями не отметился. В МХЛ у него 53 (23+30) очка в 43 матчах.