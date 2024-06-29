«Нью-Джерси» выбрал Силаева на драфте НХЛ

«Нью-Джерси» под общим 10-м номером выбрал российского защитника «Торпедо» Антона Силаева на драфте НХЛ-2024.

18-летний россиянин в сезоне-2023/24 сыграл в 63 матчах регулярного чемпионата КХЛ и набрал 11 (3+8) очков.

62-я церемония драфта в этом году проходит в Парадайзе (Лас-Вегас, штат Невада, США).