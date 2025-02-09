НХЛ, видео голов и результаты: «Коламбус» проиграл «Рейнджерс», «Филадельфия» победила «Питтсбург» и другие матчи 8 и 9 февраля
8 февраля
«Каролина» — «Юта» — 7:3 (1:1, 4:1, 2:1)
Голы: Чатфилд — 5 (Стаал, Свечников), 10:09 — 1:0. Доан — 3 (бол., Маччелли, Карконе), 17:35 — 1:1. Джарвис — 21 (бол., Бернс, Свечников), 26:25 — 2:1. Ахо — 19, 28:35 — 3:1. Келлер — 19, 30:19 — 3:2. Ахо — 20 (мен., Джарвис, Чатфилд), 34:14 — 4:2. Джарвис — 22 (Блэйк), 39:15 — 5:2. Келлер — 20 (бол., Сергачев, Гюнтер), 56:11 — 5:3. Мартинук — 10 (Ахо, Джарвис), 57:16 — 6:3. Рословик — 19 (Блэйк, Яаскя), 58:34 — 7:3.
Вратари: Кочетков — Веймелка (56:38 — 57:16).
Штраф: 10 — 4.
Броски: 38 (16+12+10) — 39 (8+11+20).
Наши: Орлов (15.46/0/+2), Свечников (14.56/0/0) — Сергачев (23.34/3/-2).
8 февраля. Роли. Lenovo Center.
«Детройт» — «Тампа» — 3:6 (2:4, 1:0, 0:2)
Голы: Хагель — 25 (Кучеров, Чернак), 1:28 — 0:1. Чернак — 2 (Кучеров, Макдона), 2:56 — 0:2. Тарасенко — 7 (Зайдер, Дебринкэт), 9:47 — 1:2. Пойнт — 30 (Гонсалвес, Хагель), 11:49 — 1:3. Пол — 15 (Хагель, Чернак), 15:13 — 1:4. Кейн — 12 (бол., Дебринкэт, Раймонд), 16:54 — 2:4. Дебринкэт — 24, 34:29 — 3:4. Дюк — 1 (Чаффи, Пербикс), 44:10 — 3:5. Хагель — 26 (п.в., Кучеров, Макдона), 57:57 — 3:6.
Вратари: Лайон (Тэлбот, 2:56, 55:41 — 57:57) — Василевский.
Штраф: 0 — 4.
Броски: 37 (10+19+8) — 18 (7+5+6).
Наши: Тарасенко (14.10/4/0) — Кучеров (22.15/1/+2).
8 февраля. Детройт. Little Caesars Arena.
«Монреаль» — «Нью-Джерси» — 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)
Голы: Братт — 17 (Татар, Хэмилтон), 13:43 — 0:1. Коттер — 13 (Братт, Д. Хьюз), 32:44 — 0:2. Д. Хьюз — 24 (Пеши), 41:53 — 0:3. Л. Хьюз — 5 (Майер, Мерсер), 50:09 — 0:4.
Нереализованный буллит: Бек (Монреаль), 59:44.
Вратари: Монтембо — Аллен.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 34 (8+14+12) — 22 (9+6+7).
8 февраля. Монреаль. Centre Bell.
«Бостон» — «Вегас» — 3:4 (2:1, 1:1, 0:2)
Голы: Маршан — 20 (Задоров), 3:17 — 1:0. Задоров — 3, 13:49 — 2:0. Стоун — 14 (бол., Теодор, Саад), 15:09 — 2:1. Гики — 17 (Пастрняк), 35:07 — 3:1. Уайтклауд — 4 (Хэнифин, Хауден), 39:26 — 3:2. Дорофеев — 23 (Теодор, Айкел), 44:54 — 3:3. Гертл — 21 (бол., Айкел, Стоун), 58:50 — 3:4.
Вратари: Суэймен (59:02 — 59:09, 59:21) — Самсонов.
Штраф: 15 — 9.
Броски: 24 (12+6+6) — 38 (11+16+11).
Наши: Задоров (25.55/2/+2) — Барбашев (19.01/2/-1), Дорофеев (18.39/3/+1).
8 февраля. Бостон. TD Garden. 17850 зрителей.
9 февраля
«Коламбус» — «Рейнджерс» — 3:4 (2:1, 1:1, 0:2)
Голы: Калиев — 3 (Линдгрен, Зибанежад), 1:56 — 0:1. К. Джонсон — 17 (Веренски, Фантилли), 14:31 — 1:1. Дэнфорт — 5 (Дж. Джонсон, Эштон-Риз), 15:29 — 2:1. Зибанежад — 11 (Фокс, Крайдер), 26:38 — 2:2. ван Римсдайк — 11 (Северсон, К. Силлинджер), 37:17 — 3:2. Куилль — 14 (Трочек), 41:57 — 3:3. Куилль — 15 (Трочек), 58:21 — 3:4.
Вратари: Мерзликинс (58:37) — Куик.
Штраф: 2 — 2.
Броски: 25 (10+11+4) — 40 (12+11+17).
Наши: Воронков (21.39/1/0), Проворов (28.47/0/+1) — Панарин (18.41/2/0).
9 февраля. Коламбус. Nationwide Arena. 18755 зрителей.
«Флорида» — «Оттава» — 5:1 (0:1, 4:0, 1:0)
Голы: Ткачак — 21 (бол., Батерсон, Штюцле), 6:38 — 0:1. Ткачак — 21 (бол., Райнхарт, Барков), 26:18 — 1:1. Барков — 14 (Ткачак, Верхэге), 31:36 — 2:1. Форслинг — 8 (Шмидт), 36:26 — 3:1. Беннетт — 18 (Ткачак, Родригес), 37:58 — 4:1. Лунделл — 13 (п.в.), 58:38 — 5:1.
Вратари: Бобровский — Улльмарк (52:32 — 53:36, 56:46 — 57:10, 58:08 — 58:38).
Штраф: 6 — 10.
Броски: 48 (16+20+12) — 27 (9+9+9).
Наши: Куликов (16.50/2/0) — Зуб (17.48/0/0).
9 февраля. Санрайз. Amerant Bank Arena. 19660 зрителей.
«Филадельфия» — «Питтсбург» — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
Голы: Лотон — 11 (Конекны, Кузьменко), 1:44 — 1:0. Карлссон — 6 (Грызлик, Ракелль), 24:19 — 1:1. Хэтэуэй — 8, 32:26 — 2:1. Конекны — 22 (Йорк, Санхейм), 44:27 — 3:1. Хэйс — 10 (Хейнен, Бовилье), 45:42 — 3:2.
Вратари: Эрссон (44:20 — 44:27, 52:14 — 52:19) — Бломквист (58:18).
Штраф: 4 — 2.
Броски: 20 (2+7+11) — 33 (10+11+12).
Наши: Кузьменко (18.53/1/-1), Мичков (18.20/3/0) — Пономарев (9.16/0/-1).
9 февраля. Филадельфия. Wells Fargo Center. 19280 зрителей.
«Сент-Луис» — «Чикаго» — 6:5 Б (0:2, 3:0, 2:3, 0:0, 1:0)
Голы: Смит — 7 (Марун, Мартинес), 5:04 — 0:1. Донато — 19 (Бедард), 5:42 — 0:2. Броберг — 4 (Джозеф, Шенн), 21:40 — 1:2. Уокер — 6, 21:50 — 2:2. Джозеф — 3 (Шенн, Холлоуэй), 37:09 — 3:2. Мартинес — 4 (Терявяйнен, Михеев), 43:50 — 3:3. Фаулер — 6 (Томас, Бучневич), 44:32 — 4:3. Терявяйнен — 12 (Фолиньо, Михеев), 46:08 — 4:4. Михеев — 10 (Фолиньо, Власик), 51:08 — 4:5. Томас — 13 (Бучневич, Броберг), 55:23 — 5:5.
Победный буллит: Факса.
Вратари: Биннингтон — Содерблум.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 40 (10+17+8+5) — 20 (8+3+6+3).
Наши: Бучневич (21.06/0/0), Торопченко (12.38/0/0) — Михеев (17.47/1/+1).
9 февраля. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.
«Ванкувер» — «Торонто» — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
Голы: Гронек — 3 (Э. Петтерссон, Форборт), 7:00 — 1:0. Райлли — 6 (Экман-Ларссон, Мэттьюс), 39:54 — 1:1. Босер — 18 (бол., Хытил, Гронек), 48:56 — 2:1.
Вратари: Демко (Ланкинен, 10:00) — Уолл (56:27 — 56:58, 58:08).
Штраф: 4 — 4.
Броски: 25 (11+6+8) — 28 (6+14+8).
Наши:— .
9 февраля. Ванкувер. Rogers Arena. 19022 зрителя.
«Миннесота» — «Айлендерс» — 6:3 (1:1, 3:2, 2:0)
Голы: Росси — 19 (Болди, Сперджен), 3:19 — 1:0. Палмиери — 16 (Нельсон, Цыплаков), 3:32 — 1:1. Нельсон — 17 (Цыплаков, Палмиери), 20:28 — 1:2. Ли — 23 (Перунович), 27:17 — 1:3. Годро — 11 (бол., Эгрен, Фэйбер), 33:21 — 2:3. Болди — 19 (Бродин, Сперджен), 37:59 — 3:3. Тренин — 6 (Миддлтон, Хуснутдинов), 38:50 — 4:3. Болди — 20, 45:53 — 5:3. Фолиньо — 10 (п.в.), 55:46 — 6:3.
Вратари: Густавссон — Сорокин (55:00 — 55:46).
Штраф: 4 — 4.
Броски: 33 (12+9+12) — 33 (8+14+11).
Наши: Тренин (14.44/8/0), Хуснутдинов (19.58/1/+1) — Романов (27.06/0/-2), Цыплаков (18.00/1/0).
9 февраля. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 18539 зрителей.
«Нэшвилл» — «Баффало» — 6:4 (2:2, 2:1, 2:1)
Голы: Новак — 11, 6:57 — 1:0. Шей — 6 (О`Райлли, Маршессо), 9:26 — 2:0. Байрам — 7 (Зукер, Так), 15:21 — 2:1. Далин — 7 (Бенсон, Маклеод), 18:25 — 2:2. Форсберг — 20 (бол., О`Райлли, Йоси), 34:31 — 3:2. Шей — 7 (О`Райлли, Маршессо), 35:13 — 4:2. Так — 18 (Байрам, Далин), 37:43 — 4:3. Форсберг — 21 (О`Райлли), 46:58 — 5:3. Козенс — 11 (бол., Так, Пауэр), 52:30 — 5:4. Маршессо — 18 (п.в.), 59:24 — 6:4.
Вратари: Аннунен — Луукконен (57:39 — 59:24).
Штраф: 6 — 6.
Броски: 23 (10+8+5) — 29 (13+7+9).
Наши: Свечков (6.45/1/-1) — -.
9 февраля. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17159 зрителей.
«Калгари» — «Сиэтл» — 2:3 ОТ (0:0, 1:0, 1:2, 0:1)
Голы: Фрост — 13 (Шарангович, Уигар), 22:22 — 1:0. Кадри — 19 (Юбердо, Мироманов), 46:37 — 2:0. Райт — 12 (Ларссон, Бураковски), 53:12 — 2:1. Бураковски — 5 (Райт), 55:19 — 2:2. Бенайерс — 13 (бол., Данн, Стивенсон), 62:58 — 2:3.
Вратари: Вольф — Даккорд.
Штраф: 10 — 6.
Броски: 29 (9+13+7+0) — 28 (10+5+12+1).
Наши: Мироманов (19.07/2/+2) — -.
9 февраля. Калгари. Scotiabank Saddledome.
«Лос-Анджелес» — «Анахайм» — 1:2 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Дюмулин — 1 (Труба, Карлссон), 47:04 — 0:1. Кемпе — 25 (Дано, Фогеле), 57:21 — 1:1.
Победный буллит: Зеграс.
Вратари: Риттих — Достал.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 44 (8+15+16+5) — 25 (9+10+5+1).
Наши: Гавриков (26.35/1/-1) — Минтюков (15.36/0/0).
9 февраля. Лос-Анджелес. Crypto.cоm Arena. 18145 зрителей.
«Сан-Хосе» — «Даллас» — 3:8 (2:3, 0:2, 1:3)
Голы: Эклунд — 11 (Селебрини, Тоффоли), 1:25 — 1:0. Зеттерлунд — 15 (Смит, Потуролски), 2:46 — 2:0. Дюшен — 21 (Гранлунд), 3:02 — 2:1. Робертсон — 20 (Дамба, Биксель), 10:08 — 2:2. Марчмент — 14 (Дюшен, Гранлунд), 13:24 — 2:3. Дюшен — 22 (бол., Харли, Джонстон), 27:30 — 2:4. Бурк — 8 (Бенн, Дадонов), 35:42 — 2:5. Джонстон — 16 (Бек, Блэкуэлл), 51:20 — 2:6. Харли — 9 (Линделл, Хинтц), 52:33 — 2:7. Дуэр — 2 (Грундстрем, Делландреа), 53:00 — 3:7. Бенн — 14 (Биксель), 53:37 — 3:8.
Вратари: Ванечек — Десмит.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 26 (5+9+12) — 34 (16+6+12).
Наши: Мухамадуллин (13.13/0/-1) — Дадонов (14.28/2/+2).
9 февраля. Сан-Хосе. SAP Center. 17435 зрителей.
НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2024/25
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|53
|29
|113
|2
|Питтсбург
|82
|41
|41
|98
|3
|Филадельфия
|82
|43
|39
|98
|4
|Вашингтон
|82
|43
|39
|95
|5
|Коламбус
|82
|40
|42
|92
|6
|Айлендерс
|82
|43
|39
|91
|7
|Нью-Джерси
|82
|42
|40
|87
|8
|Рейнджерс
|82
|34
|48
|77
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|82
|50
|32
|109
|2
|Тампа-Бэй
|82
|50
|32
|106
|3
|Монреаль
|82
|48
|34
|106
|4
|Бостон
|82
|45
|37
|100
|5
|Оттава
|82
|44
|38
|99
|6
|Детройт
|82
|41
|41
|92
|7
|Флорида
|82
|40
|42
|84
|8
|Торонто
|82
|32
|50
|78
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|55
|27
|121
|2
|Даллас
|82
|50
|32
|112
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|104
|4
|Юта
|82
|43
|39
|92
|5
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|86
|6
|Нэшвилл
|82
|38
|44
|86
|7
|Виннипег
|82
|35
|47
|82
|8
|Чикаго
|82
|29
|53
|72
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|39
|43
|95
|2
|Эдмонтон
|82
|41
|41
|93
|3
|Анахайм
|82
|43
|39
|92
|4
|Лос-Анджелес
|82
|35
|47
|90
|5
|Сан-Хосе
|82
|39
|43
|86
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|79
|7
|Калгари
|82
|34
|48
|77
|8
|Ванкувер
|82
|25
|57
|58
|Финал
|Счет в серии
|
Каролина - Вегас
|2 - 2
|1/2 финала
|
Каролина - Монреаль
|4 - 1
|
Колорадо - Вегас
Колорадо - Вегас
0 - 4
|0 - 4
|1/4 финала
|
Баффало - Монреаль
|3 - 4
|
Вегас - Анахайм
|4 - 2
|
Колорадо - Миннесота
|4 - 1
|
Каролина - Филадельфия
Каролина - Филадельфия
4 - 0
|4 - 0
|1/8 финала
|
Баффало - Бостон
|4 - 2
|
Вегас - Юта
|4 - 2
|
Эдмонтон - Анахайм
|2 - 4
|
Тампа-Бэй - Монреаль
|3 - 4
|
Колорадо - Лос-Анджелес
Колорадо - Лос-Анджелес
4 - 0
|4 - 0
|
Даллас - Миннесота
|2 - 4
|
Питтсбург - Филадельфия
|2 - 4
|
Каролина - Оттава
Каролина - Оттава
4 - 0
|4 - 0
|10.06
|03:00
|Вегас – Каролина
|3 : 5