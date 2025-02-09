Деанджело забросил шайбу в собственные ворота в матче «Айлендерс» с «Миннесотой»

Бывший защитник СКА Тони Деанджело, выступающий за «Айлендерс», забросил в свои ворота в матче против «Миннесоты» (3:6) в регулярном чемпионате НХЛ.

В третьем периоде 29-летний американец переправил шайбу в ворота россиянина Ильи Сорокина после наброса форварда «Уайлд» Мэттью Болди.

Деанджело в январе подписал контракт с «Айлендерс». Незадолго до этого он покинул СКА. В клубе объяснили уход защитника семейными обстоятельствами.