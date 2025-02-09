«Анахайм» переиграл «Лос-Анджелес» в серии буллитов

«Анахайм» в гостях выиграл у «Лос-Анджелеса» в серии буллитов матча регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

У «Дакс» отличились Брайан Думулин и реализовавший победный буллит Тревор Зеграс.

За «Кингз» единственную шайбу забросил Адриан Кемпе.

«Анахайм» набрал 55 очков в 56 матчах и занимает 12-е место в Западной конференции, «Лос-Анджелес» идет 7-м с 65 баллами в 53 встречах.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Анахайм» — 1:2 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Дюмулин — 1 (Труба, Карлссон), 47:04 — 0:1. Кемпе — 25 (Дано, Фогеле), 57:21 — 1:1.

Победный буллит: Зеграс.

Вратари: Риттих — Достал.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 44 (8+15+16+5) — 25 (9+10+5+1).

Наши: Гавриков (26.35/1/-1) — Минтюков (15.36/0/0).

9 февраля. Лос-Анджелес. Crypto.cоm Arena. 18145 зрителей.