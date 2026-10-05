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Нападающий Питтсбурга Сидни Кросби: комментарий о решении Овечкина завершить карьеру в НХЛ

Кросби — о решении Овечкина завершить карьеру в НХЛ: «Самое главное — чтобы он был счастлив и продолжал получать удовольствие от игры»

Сергей Ярошенко
Александр Овечкин и Сидни Кросби.
Фото Getty Images

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби прокомментировал решение российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина завершить карьеру в НХЛ после сезона-2026/27.

«Думаю, его часто об этом спрашивали, поэтому хорошо, что он наконец смог прояснить этот вопрос и теперь может просто получать удовольствие от игры и сосредоточиться на хоккее. Мы провели немало отличных битв за эти годы. Когда достигаешь нашего возраста, приходится принимать подобные решения. Самое главное — чтобы он был счастлив и продолжал получать удовольствие от игры.

Все было непросто. Ты приходишь в лигу в 18 лет, и еще до того, как мы вообще познакомились, нас уже начали противопоставлять друг другу. Мы оба очень конкурентные люди. Думаю, нам было бы сложно стать близкими друзьями, учитывая наши встречи в плей-офф и всю историю противостояния.

Но с годами между нами сложились дружеские отношения, и я испытываю к нему огромное уважение. Когда так долго играешь против одного человека, вас постоянно сравнивают и вы часто встречаетесь друг с другом, подобные отношения и уважение постепенно формируются сами собой», — сказал Кросби.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Сезон-2026/27 станет для 41-летнего россиянина 22-м в НХЛ. Нападающий является обладателем Кубка Стэнли-2018

«Вашингтон» проведет первый домашний матч в сезоне-2026/27 в ночь с 7 на 8 октября против «Питтсбурга».

Александр Овечкин.Овечкин объявил об уходе из «Вашингтона» после текущего сезона. Великая история близится к финалу

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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 5 4 1 8
2 Каролина 4 2 2 5
3 Питтсбург 3 2 1 4
4 Вашингтон 2 1 1 2
5 Коламбус 2 1 1 2
6 Айлендерс 3 1 2 2
7 Нью-Джерси 3 1 2 2
8 Филадельфия 4 0 4 2
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 4 2 2 6
2 Оттава 3 2 1 4
3 Тампа-Бэй 3 2 1 4
4 Баффало 3 2 1 4
5 Торонто 4 2 2 4
6 Бостон 4 2 2 4
7 Монреаль 3 1 2 3
8 Детройт 3 1 2 2
Центральный дивизион И В П О
1 Юта 4 3 1 6
2 Миннесота 3 2 1 5
3 Виннипег 3 2 1 5
4 Колорадо 2 2 0 4
5 Нэшвилл 3 1 2 3
6 Сент-Луис 3 1 2 2
7 Даллас 3 1 2 2
8 Чикаго 4 1 3 2
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 4 3 1 6
2 Эдмонтон 3 2 1 5
3 Анахайм 2 2 0 4
4 Сан-Хосе 3 2 1 4
5 Сиэтл 4 2 2 4
6 Ванкувер 4 2 2 4
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12.10
7.10 02:00 Торонто – Нэшвилл 5 : 4 ОТ
7.10 02:00 Баффало – Миннесота 3 : 2 ОТ
7.10 02:00 Рейнджерс – Айлендерс 5 : 2
7.10 02:00 Нью-Джерси – Юта 3 : 5
7.10 02:00 Детройт – Оттава 5 : 3
7.10 02:00 Монреаль – Каролина 4 : 6
7.10 03:00 Чикаго – Сент-Луис 4 : 2
7.10 04:40 Сиэтл – Вегас 2 : 6
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