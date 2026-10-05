Кросби — о решении Овечкина завершить карьеру в НХЛ: «Самое главное — чтобы он был счастлив и продолжал получать удовольствие от игры»

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби прокомментировал решение российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина завершить карьеру в НХЛ после сезона-2026/27.

«Думаю, его часто об этом спрашивали, поэтому хорошо, что он наконец смог прояснить этот вопрос и теперь может просто получать удовольствие от игры и сосредоточиться на хоккее. Мы провели немало отличных битв за эти годы. Когда достигаешь нашего возраста, приходится принимать подобные решения. Самое главное — чтобы он был счастлив и продолжал получать удовольствие от игры.

Все было непросто. Ты приходишь в лигу в 18 лет, и еще до того, как мы вообще познакомились, нас уже начали противопоставлять друг другу. Мы оба очень конкурентные люди. Думаю, нам было бы сложно стать близкими друзьями, учитывая наши встречи в плей-офф и всю историю противостояния.

Но с годами между нами сложились дружеские отношения, и я испытываю к нему огромное уважение. Когда так долго играешь против одного человека, вас постоянно сравнивают и вы часто встречаетесь друг с другом, подобные отношения и уважение постепенно формируются сами собой», — сказал Кросби.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Сезон-2026/27 станет для 41-летнего россиянина 22-м в НХЛ. Нападающий является обладателем Кубка Стэнли-2018

«Вашингтон» проведет первый домашний матч в сезоне-2026/27 в ночь с 7 на 8 октября против «Питтсбурга».

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