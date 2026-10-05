Кросби — о решении Овечкина завершить карьеру в НХЛ: «Самое главное — чтобы он был счастлив и продолжал получать удовольствие от игры»
Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби прокомментировал решение российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина завершить карьеру в НХЛ после сезона-2026/27.
«Думаю, его часто об этом спрашивали, поэтому хорошо, что он наконец смог прояснить этот вопрос и теперь может просто получать удовольствие от игры и сосредоточиться на хоккее. Мы провели немало отличных битв за эти годы. Когда достигаешь нашего возраста, приходится принимать подобные решения. Самое главное — чтобы он был счастлив и продолжал получать удовольствие от игры.
Все было непросто. Ты приходишь в лигу в 18 лет, и еще до того, как мы вообще познакомились, нас уже начали противопоставлять друг другу. Мы оба очень конкурентные люди. Думаю, нам было бы сложно стать близкими друзьями, учитывая наши встречи в плей-офф и всю историю противостояния.
Но с годами между нами сложились дружеские отношения, и я испытываю к нему огромное уважение. Когда так долго играешь против одного человека, вас постоянно сравнивают и вы часто встречаетесь друг с другом, подобные отношения и уважение постепенно формируются сами собой», — сказал Кросби.
Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Сезон-2026/27 станет для 41-летнего россиянина 22-м в НХЛ. Нападающий является обладателем Кубка Стэнли-2018
«Вашингтон» проведет первый домашний матч в сезоне-2026/27 в ночь с 7 на 8 октября против «Питтсбурга».
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|Рейнджерс
|5
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|4
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|2
|5
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|Питтсбург
|3
|2
|1
|4
|4
|Вашингтон
|2
|1
|1
|2
|5
|Коламбус
|2
|1
|1
|2
|6
|Айлендерс
|3
|1
|2
|2
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|Нью-Джерси
|3
|1
|2
|2
|8
|Филадельфия
|4
|0
|4
|2
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|4
|2
|2
|6
|2
|Оттава
|3
|2
|1
|4
|3
|Тампа-Бэй
|3
|2
|1
|4
|4
|Баффало
|3
|2
|1
|4
|5
|Торонто
|4
|2
|2
|4
|6
|Бостон
|4
|2
|2
|4
|7
|Монреаль
|3
|1
|2
|3
|8
|Детройт
|3
|1
|2
|2
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Юта
|4
|3
|1
|6
|2
|Миннесота
|3
|2
|1
|5
|3
|Виннипег
|3
|2
|1
|5
|4
|Колорадо
|2
|2
|0
|4
|5
|Нэшвилл
|3
|1
|2
|3
|6
|Сент-Луис
|3
|1
|2
|2
|7
|Даллас
|3
|1
|2
|2
|8
|Чикаго
|4
|1
|3
|2
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|4
|3
|1
|6
|2
|Эдмонтон
|3
|2
|1
|5
|3
|Анахайм
|2
|2
|0
|4
|4
|Сан-Хосе
|3
|2
|1
|4
|5
|Сиэтл
|4
|2
|2
|4
|6
|Ванкувер
|4
|2
|2
|4
|7
|Лос-Анджелес
|3
|0
|3
|1
|8
|Калгари
|3
|0
|3
|0
|7.10
|02:00
|Торонто – Нэшвилл
|5 : 4 ОТ
|7.10
|02:00
|Баффало – Миннесота
|3 : 2 ОТ
|7.10
|02:00
|Рейнджерс – Айлендерс
|5 : 2
|7.10
|02:00
|Нью-Джерси – Юта
|3 : 5
|7.10
|02:00
|Детройт – Оттава
|5 : 3
|7.10
|02:00
|Монреаль – Каролина
|4 : 6
|7.10
|03:00
|Чикаго – Сент-Луис
|4 : 2
|7.10
|04:40
|Сиэтл – Вегас
|2 : 6
|7.10
|05:30
|Лос-Анджелес – Флорида
|1 : 2