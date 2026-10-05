Строум: «Цель «Вашингтона» — бороться за Кубок Стэнли и дать Овечкину лучший шанс выиграть его еще раз»

Нападающий «Вашингтона» Дилан Строум заявил, что команда должна бороться за Кубок Стэнли в последнем сезоне капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина в НХЛ.

5 октября, перед домашним матчем с «Питтсбургом», 41-летний россиянин объявил партнерам по команде, что завершит карьеру в НХЛ после сезона-2026/27.

«Цель не меняется. Впереди у нас долгий путь, осталось 82 игры, и посмотрим, что будет. Наша цель — бороться за Кубок Стэнли и дать Ови лучший шанс выиграть его еще раз... Не думаю, что для нас могут быть лучшие проводы, чем помочь Ови попытаться снова этого добиться», — приводит пресс-служба «Вашингтона» слова Строума.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года и вместе с командой выиграл Кубок Стэнли в 2018-м. Ему принадлежит рекорд регулярных чемпионатов НХЛ по количеству голов — 929. По сумме заброшенных шайб с учетом плей-офф россиянин уступает только Уэйну Гретцки — 1006 голов против 1016.

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