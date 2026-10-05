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Нападающий «Вашингтона» Дилан Строум: комментарий о последнем сезоне Александра Овечкина в НХЛ

Строум: «Цель «Вашингтона» — бороться за Кубок Стэнли и дать Овечкину лучший шанс выиграть его еще раз»

Алина Савинова

Нападающий «Вашингтона» Дилан Строум заявил, что команда должна бороться за Кубок Стэнли в последнем сезоне капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина в НХЛ.

5 октября, перед домашним матчем с «Питтсбургом», 41-летний россиянин объявил партнерам по команде, что завершит карьеру в НХЛ после сезона-2026/27.

«Цель не меняется. Впереди у нас долгий путь, осталось 82 игры, и посмотрим, что будет. Наша цель — бороться за Кубок Стэнли и дать Ови лучший шанс выиграть его еще раз... Не думаю, что для нас могут быть лучшие проводы, чем помочь Ови попытаться снова этого добиться», — приводит пресс-служба «Вашингтона» слова Строума.

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Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года и вместе с командой выиграл Кубок Стэнли в 2018-м. Ему принадлежит рекорд регулярных чемпионатов НХЛ по количеству голов — 929. По сумме заброшенных шайб с учетом плей-офф россиянин уступает только Уэйну Гретцки — 1006 голов против 1016.

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Александр Овечкин
Дилан Строум
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ХК Вашингтон Кэпиталз
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 4 3 1 6
2 Питтсбург 2 2 0 4
3 Каролина 3 1 2 3
4 Айлендерс 2 1 1 2
5 Вашингтон 2 1 1 2
6 Коламбус 2 1 1 2
7 Нью-Джерси 2 1 1 2
8 Филадельфия 3 0 3 2
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 3 2 1 4
2 Флорида 3 1 2 4
3 Монреаль 2 1 1 3
4 Оттава 1 1 0 2
5 Баффало 2 1 1 2
6 Тампа-Бэй 2 1 1 2
7 Торонто 3 1 2 2
8 Детройт 2 0 2 0
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 2 2 0 4
2 Миннесота 2 2 0 4
3 Юта 3 2 1 4
4 Виннипег 2 1 1 3
5 Сент-Луис 2 1 1 2
6 Нэшвилл 2 1 1 2
7 Даллас 2 0 2 0
8 Чикаго 3 0 3 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 3 2 1 5
2 Анахайм 2 2 0 4
3 Сан-Хосе 2 2 0 4
4 Сиэтл 3 2 1 4
5 Вегас 3 2 1 4
6 Ванкувер 4 2 2 4
7 Лос-Анджелес 2 0 2 1
8 Калгари 3 0 3 0
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10.10
5.10 01:00 Рейнджерс – Юта 4 : 2
5.10 03:00 Сиэтл – Калгари 6 : 1
5.10 03:00 Анахайм – Флорида 3 : 2 ОТ
5.10 04:00 Ванкувер – Вегас 2 : 3
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