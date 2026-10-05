Строум: «Цель «Вашингтона» — бороться за Кубок Стэнли и дать Овечкину лучший шанс выиграть его еще раз»
Нападающий «Вашингтона» Дилан Строум заявил, что команда должна бороться за Кубок Стэнли в последнем сезоне капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина в НХЛ.
5 октября, перед домашним матчем с «Питтсбургом», 41-летний россиянин объявил партнерам по команде, что завершит карьеру в НХЛ после сезона-2026/27.
«Цель не меняется. Впереди у нас долгий путь, осталось 82 игры, и посмотрим, что будет. Наша цель — бороться за Кубок Стэнли и дать Ови лучший шанс выиграть его еще раз... Не думаю, что для нас могут быть лучшие проводы, чем помочь Ови попытаться снова этого добиться», — приводит пресс-служба «Вашингтона» слова Строума.
Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года и вместе с командой выиграл Кубок Стэнли в 2018-м. Ему принадлежит рекорд регулярных чемпионатов НХЛ по количеству голов — 929. По сумме заброшенных шайб с учетом плей-офф россиянин уступает только Уэйну Гретцки — 1006 голов против 1016.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|4
|3
|1
|6
|2
|Питтсбург
|2
|2
|0
|4
|3
|Каролина
|3
|1
|2
|3
|4
|Айлендерс
|2
|1
|1
|2
|5
|Вашингтон
|2
|1
|1
|2
|6
|Коламбус
|2
|1
|1
|2
|7
|Нью-Джерси
|2
|1
|1
|2
|8
|Филадельфия
|3
|0
|3
|2
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|3
|2
|1
|4
|2
|Флорида
|3
|1
|2
|4
|3
|Монреаль
|2
|1
|1
|3
|4
|Оттава
|1
|1
|0
|2
|5
|Баффало
|2
|1
|1
|2
|6
|Тампа-Бэй
|2
|1
|1
|2
|7
|Торонто
|3
|1
|2
|2
|8
|Детройт
|2
|0
|2
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|2
|2
|0
|4
|2
|Миннесота
|2
|2
|0
|4
|3
|Юта
|3
|2
|1
|4
|4
|Виннипег
|2
|1
|1
|3
|5
|Сент-Луис
|2
|1
|1
|2
|6
|Нэшвилл
|2
|1
|1
|2
|7
|Даллас
|2
|0
|2
|0
|8
|Чикаго
|3
|0
|3
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|3
|2
|1
|5
|2
|Анахайм
|2
|2
|0
|4
|3
|Сан-Хосе
|2
|2
|0
|4
|4
|Сиэтл
|3
|2
|1
|4
|5
|Вегас
|3
|2
|1
|4
|6
|Ванкувер
|4
|2
|2
|4
|7
|Лос-Анджелес
|2
|0
|2
|1
|8
|Калгари
|3
|0
|3
|0
|5.10
|01:00
|Рейнджерс – Юта
|4 : 2
|5.10
|03:00
|Сиэтл – Калгари
|6 : 1
|5.10
|03:00
|Анахайм – Флорида
|3 : 2 ОТ
|5.10
|04:00
|Ванкувер – Вегас
|2 : 3