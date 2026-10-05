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Главный тренер сборной России по футболу Карпин отреагировал на заявление Овечкина о последнем сезоне в НХЛ

Карпин: «Овечкин — великий. Нечего даже спорить и смотреть на цифры»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин ответил на вопрос, есть ли сейчас в России спортсмен, близкий по уровню величия с хоккеистом Александром Овечкиным. 5 октября 41-летний российский форвард объявил, что нынешний сезон станет для него последним в НХЛ.

Александр Овечкин.Овечкин объявил об уходе из «Вашингтона» после текущего сезона. Великая история близится к финалу

— Овечкин сообщил, что этот сезон станет для него последним в НХЛ. Как вы считаете, есть ли в российской истории спортсмен, схожий по своему величию с Александром?

— По такому рекорду, думаю, нет, никто не схож. Но великих наших спортсменов много. Александр Овечкин — великий. Это однозначно. Нечего даже спорить и смотреть на цифры.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Сезон-2026/27 стал для 41-летнего россиянина 22-м в НХЛ. Овечкин — лучший снайпер в истории лиги, вместе с командой он выиграл Кубок Стэнли-2018.

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Александр Овечкин
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 5 4 1 8
2 Каролина 4 2 2 5
3 Питтсбург 3 2 1 4
4 Вашингтон 2 1 1 2
5 Коламбус 2 1 1 2
6 Айлендерс 3 1 2 2
7 Нью-Джерси 3 1 2 2
8 Филадельфия 4 0 4 2
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 4 2 2 6
2 Оттава 3 2 1 4
3 Тампа-Бэй 3 2 1 4
4 Баффало 3 2 1 4
5 Торонто 4 2 2 4
6 Бостон 4 2 2 4
7 Монреаль 3 1 2 3
8 Детройт 3 1 2 2
Центральный дивизион И В П О
1 Юта 4 3 1 6
2 Миннесота 3 2 1 5
3 Виннипег 3 2 1 5
4 Колорадо 2 2 0 4
5 Нэшвилл 3 1 2 3
6 Сент-Луис 3 1 2 2
7 Даллас 3 1 2 2
8 Чикаго 4 1 3 2
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 4 3 1 6
2 Эдмонтон 3 2 1 5
3 Анахайм 2 2 0 4
4 Сан-Хосе 3 2 1 4
5 Сиэтл 4 2 2 4
6 Ванкувер 4 2 2 4
7 Лос-Анджелес 3 0 3 1
8 Калгари 3 0 3 0
Результаты / календарь
29.09
30.09
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10.10
11.10
12.10
7.10 02:00 Торонто – Нэшвилл 5 : 4 ОТ
7.10 02:00 Баффало – Миннесота 3 : 2 ОТ
7.10 02:00 Рейнджерс – Айлендерс 5 : 2
7.10 02:00 Нью-Джерси – Юта 3 : 5
7.10 02:00 Детройт – Оттава 5 : 3
7.10 02:00 Монреаль – Каролина 4 : 6
7.10 03:00 Чикаго – Сент-Луис 4 : 2
7.10 04:40 Сиэтл – Вегас 2 : 6
7.10 05:30 Лос-Анджелес – Флорида 1 : 2
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