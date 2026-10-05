Карпин: «Овечкин — великий. Нечего даже спорить и смотреть на цифры»

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин ответил на вопрос, есть ли сейчас в России спортсмен, близкий по уровню величия с хоккеистом Александром Овечкиным. 5 октября 41-летний российский форвард объявил, что нынешний сезон станет для него последним в НХЛ.

— Овечкин сообщил, что этот сезон станет для него последним в НХЛ. Как вы считаете, есть ли в российской истории спортсмен, схожий по своему величию с Александром?

— По такому рекорду, думаю, нет, никто не схож. Но великих наших спортсменов много. Александр Овечкин — великий. Это однозначно. Нечего даже спорить и смотреть на цифры.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Сезон-2026/27 стал для 41-летнего россиянина 22-м в НХЛ. Овечкин — лучший снайпер в истории лиги, вместе с командой он выиграл Кубок Стэнли-2018.

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