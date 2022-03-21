«Айлендерс» продлили контракты с нападающими Паризе и Клаттербаком

«Айлендерс» подписали новые соглашения с нападающими Заком Паризе и Кэлом Клаттербаком, сообщает журналист Давид Паньотта.

34-летний Клаттербак заключил соглашение на два года, 37-летний Паризе — на один.

В этом регулярном чемпионате Клаттербак провел 59 матчей и набрал 15 (6+9) очков. В активе Паризе 24 (8+18) результативных балла в 60 встречах.

Напомним, что прошлым летом «Миннесота» выкупила контракт Паризе. Он был игроком «Миннесоты» с 2012 года, подписав с клубом контракт на 13 лет и 98 миллионов долларов.