Гол Барбашева в овертайме принес «Вегасу» вторую победу в серии с «Миннесотой»
«Вегас» в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл в овертайме «Миннесоту» со счетом 4:3.
В составе «Голден Найтс» отличились Ши Теодор, Николя Руа и Томаш Гертл, победный гол на 78-й минуте забил Иван Барбашев, Павел Дорофеев отметился результативной передачей. У «Уайлд» шайбы забросили Марко Росси, Маркус Фолиньо и Джаред Сперджен, Яков Тренин и Кирилл Капризов сделали по голевой передаче.
Счет в серии 2-2. Следующий матч пройдет 29 апреля в Лас-Вегасе и начнется в 23:00 мск.
НХЛ
Плей-офф
1/4 финала конференции
«Миннесота» — «Вегас» — 3:4 ОТ (1:1, 1:0, 1:2, 0:1)
Голы: Теодор — 1 (бол., Барбашев, Айкел), 6:47 — 0:1. Росси — 2 (Бразо, Тренин), 10:43 — 1:1. Фолиньо — 3 (Хартман, Зуккарелло), 21:24 — 2:1. Руа — 1 (бол., Гертл, Дорофеев), 44:50 — 2:2. Гертл — 3 (Стоун, Макнэбб), 50:03 — 2:3. Сперджен — 1 (Капризов, Эрикссон Эк), 50:57 — 3:3. Барбашев — 1 (Руа, Смит), 77:26 — 3:4.
Вратари: Густавссон — Хилл.
Штраф: 10 — 4.
Броски: 32 (4+10+8+10) — 46 (11+12+12+11).
Наши: Капризов (28.12/2/0), Тренин (10.31/1/+1) — Барбашев (21.39/3/+1), Дорофеев (22.32/1/-2).
26 апреля. Сент-Пол. Xcel Energy Center.
Счет в серии: 2-2.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|82
|51
|31
|111
|2
|Каролина
|82
|47
|35
|99
|3
|Нью-Джерси
|82
|42
|40
|91
|4
|Коламбус
|82
|40
|42
|89
|5
|Рейнджерс
|82
|39
|43
|85
|6
|Айлендерс
|82
|35
|47
|82
|7
|Питтсбург
|82
|34
|48
|80
|8
|Филадельфия
|82
|33
|49
|76
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|82
|52
|30
|108
|2
|Тампа-Бэй
|82
|47
|35
|102
|3
|Флорида
|82
|47
|35
|98
|4
|Оттава
|82
|45
|37
|97
|5
|Монреаль
|82
|40
|42
|91
|6
|Детройт
|82
|39
|43
|86
|7
|Баффало
|82
|36
|46
|79
|8
|Бостон
|82
|33
|49
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|82
|56
|26
|116
|2
|Даллас
|82
|50
|32
|106
|3
|Колорадо
|82
|49
|33
|102
|4
|Миннесота
|82
|45
|37
|97
|5
|Сент-Луис
|82
|44
|38
|96
|6
|Юта
|82
|38
|44
|89
|7
|Нэшвилл
|82
|30
|52
|68
|8
|Чикаго
|82
|25
|57
|61
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|50
|32
|110
|2
|Лос-Анджелес
|82
|48
|34
|105
|3
|Эдмонтон
|82
|48
|34
|101
|4
|Калгари
|82
|41
|41
|96
|5
|Ванкувер
|82
|38
|44
|90
|6
|Анахайм
|82
|35
|47
|80
|7
|Сиэтл
|82
|35
|47
|76
|8
|Сан-Хосе
|82
|20
|62
|52
|1/8 финала
|Счет в серии
|
Вашингтон - Монреаль
|2 - 1
|
Лос-Анджелес - Эдмонтон
|2 - 1
|
Тампа-Бэй - Флорида
|1 - 2
|
Вегас - Миннесота
|2 - 2
|
Торонто - Оттава
Торонто - Оттава
3 - 0
|3 - 0
|
Даллас - Колорадо
|2 - 1
|
Каролина - Нью-Джерси
|2 - 1
|
Виннипег - Сент-Луис
|2 - 1
|27.04
|02:00
|
Оттава – Торонто
|- : -
|27.04
|04:30
|
Колорадо – Даллас
|- : -
|27.04
|20:00
|
Сент-Луис – Виннипег
|- : -
|27.04
|22:30
|
Нью-Джерси – Каролина
|- : -