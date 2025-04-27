«Колорадо» сыграет с «Далласом» в четвертом матче первого раунда Кубка Стэнли в ночь с 26 на 27 апреля. Игра состоится на льду «Болл Арены» в Денвере (штат Колорадо, США). Начало — в 4.30 по московскому времени.

«Колорадо» — «Даллас»: трансляция матча плей-офф НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Ключевые события встречи «Колорадо» — «Даллас» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей НХЛ нет. Трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Счет в серии 2-1 в пользу «Старз».

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