«Флорида» — «Тампа»: видеообзор матча

«Тампа» на выезде победила «Флориду» в третьем матче серии 1/8 финала плей-офф НХЛ — 5:1.

Российский нападающий гостей Никита Кучеров отметился тремя результативными передачами.

Теперь счет в серии 2-1 в пользу «Пантерз». Четвертый матч серии пройдет во вторник, 29 апреля, и начнется в 02:00 по московскому времени.