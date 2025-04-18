Мичков оформил дубль в матче с «Баффало»

«Филадельфия» сократила отставание в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало».

На 8-й минуте второго периода российский нападающий Матвей Мичков забил гол и сделал счет 2:4. Для него это вторая заброшенная шайба в этой встрече и 26-я в сезоне.