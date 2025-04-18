Свечников реализовал большинство в матче «Каролины» с «Оттавой»

«Каролина» сравняла счет в начале второго периода матча регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы».

На 50-й секунде после перерыва шайбу забросил российский нападающий Андрей Свечников, реализовавший большинство «Харрикейнз».

25-летний россиянин пятый раз за карьеру достиг отметки в 20 голов за сезон.