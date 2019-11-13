Максим Сушинский: «Если Ковальчук решит вернуться в КХЛ и будет подходить под нашу систему, «Авангард» будет разговаривать с ним»

Президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал позицию клуба относительно возможного возвращения в Россиию нападающего Ильи Ковальчука. Накануне 36-летнего форварда вывели из состава «Лос-Анджелеса».

— Если Ковальчук решит вернуться в КХЛ, будет ли «Авангард» претендовать на него?

— Будем разговаривать.

— Позиция относительно этого форварда у вашего клуба не сформирована?

— Нет, пока даже ее не обсуждали. Если Илья решит вернуться, на него будут претендовать многие клубы лиги. Если Ковальчук будет подходить под нашу систему, будем общаться. (Евгений Белоусов)

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