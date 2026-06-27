Трое россиян выбраны в третьем раунде драфта НХЛ-2026
Три российских хоккеиста были задрафтованы в третьем раунде драфта НХЛ 2026 года.
«Нэшвилл» выбрал 18-летнего голкипера «Локомотива» Дмитрия Боричева под общим 70-м номером. В сезоне-2025/26 вратарь провел 24 матча в регулярном чемпионате МХЛ при проценте отраженных бросков 92,9 и коэффициенте надежности 2,25. В плей-ин он сыграл два матча, пропустив 4 шайбы.
«Ванкувер» задрафтовал 17-летнего Дмитрия Ивченко под 78-м номером. На счету голкипера 19 игр за «Омских Ястребов» в чемпионате МХЛ-2025/26 при проценте отраженных бросков 92,2 и коэффициенте надежности 1,91.
18-летний вратарь Егор Рыбкин был выбран «Лос-Анджелесом» под 89-м номером. В прошедшем сезоне хоккеист принял участие в 11 матчах за «Чайку» в МХЛ, отразив 91,5 процента бросков при коэффициенте надежности 2,56.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|4
|3
|1
|6
|2
|Питтсбург
|3
|2
|1
|4
|3
|Каролина
|3
|1
|2
|3
|4
|Айлендерс
|2
|1
|1
|2
|5
|Вашингтон
|2
|1
|1
|2
|6
|Коламбус
|2
|1
|1
|2
|7
|Нью-Джерси
|2
|1
|1
|2
|8
|Филадельфия
|4
|0
|4
|2
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Оттава
|2
|2
|0
|4
|2
|Тампа-Бэй
|3
|2
|1
|4
|3
|Флорида
|3
|1
|2
|4
|4
|Бостон
|4
|2
|2
|4
|5
|Монреаль
|2
|1
|1
|3
|6
|Баффало
|2
|1
|1
|2
|7
|Торонто
|3
|1
|2
|2
|8
|Детройт
|2
|0
|2
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|3
|2
|1
|5
|2
|Колорадо
|2
|2
|0
|4
|3
|Миннесота
|2
|2
|0
|4
|4
|Юта
|3
|2
|1
|4
|5
|Сент-Луис
|2
|1
|1
|2
|6
|Нэшвилл
|2
|1
|1
|2
|7
|Даллас
|3
|1
|2
|2
|8
|Чикаго
|3
|0
|3
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|3
|2
|1
|5
|2
|Анахайм
|2
|2
|0
|4
|3
|Сиэтл
|3
|2
|1
|4
|4
|Вегас
|3
|2
|1
|4
|5
|Сан-Хосе
|3
|2
|1
|4
|6
|Ванкувер
|4
|2
|2
|4
|7
|Лос-Анджелес
|2
|0
|2
|1
|8
|Калгари
|3
|0
|3
|0
|6.10
|02:00
|Тампа-Бэй – Филадельфия
|4 : 1
|6.10
|02:30
|Питтсбург – Виннипег
|2 : 3
|6.10
|02:30
|Бостон – Оттава
|1 : 4
|6.10
|03:00
|Даллас – Сан-Хосе
|5 : 0