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Трое россиян выбраны в третьем раунде драфта НХЛ-2026

Алина Савинова

Три российских хоккеиста были задрафтованы в третьем раунде драфта НХЛ 2026 года.

«Нэшвилл» выбрал 18-летнего голкипера «Локомотива» Дмитрия Боричева под общим 70-м номером. В сезоне-2025/26 вратарь провел 24 матча в регулярном чемпионате МХЛ при проценте отраженных бросков 92,9 и коэффициенте надежности 2,25. В плей-ин он сыграл два матча, пропустив 4 шайбы.

«Ванкувер» задрафтовал 17-летнего Дмитрия Ивченко под 78-м номером. На счету голкипера 19 игр за «Омских Ястребов» в чемпионате МХЛ-2025/26 при проценте отраженных бросков 92,2 и коэффициенте надежности 1,91.

18-летний вратарь Егор Рыбкин был выбран «Лос-Анджелесом» под 89-м номером. В прошедшем сезоне хоккеист принял участие в 11 матчах за «Чайку» в МХЛ, отразив 91,5 процента бросков при коэффициенте надежности 2,56.

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