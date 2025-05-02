«Лос-Анджелес» — второй клуб НХЛ, кто вылетал в первом раунде плей-офф от одной команды 4 года подряд

В пятницу, 2 мая, «Лос-Анджелес» уступил «Эдмонтону» (4:6) в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ и проиграл серию со счетом 2-4.

Как сообщает OptaSTATS, «Кингз» стали вторым клубом лиги, кто вылетал в первом раунде от одной команды четыре года подряд. Первым таким клубом в истории Кубка Стэнли был «Бостон», который проигрывал на этой стадии «Монреалю» в период с 1984 по 1987 год.

За «Лос-Анджелес» выступают двое россиян: защитник Владислав Гавриков и нападающий Андрей Кузьменко.