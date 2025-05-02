Мэттьюс отреагировал на выход «Торонто» во второй раунд плей-офф НХЛ

Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс прокомментировал победу в первом раунде плей-офф НХЛ с «Оттавой» (4-2).

«Я думаю, что у нас было много энергии, была уверенность в себе. Как я уже говорил, больше ничего не имеет значения. Речь идет о 20-25 парнях, которые находятся в раздевалке, и о вере друг в друга. Это чувствуется хорошо», — приводит слова Мэттьюса официальный сайт НХЛ.

Во втором раунде «Торонто» сыграет с «Флоридой».