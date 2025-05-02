Рантанен повторил достижения Могильного и Гретцки в плей-офф НХЛ

Форвард «Далласа» Мико Рантанен в шестом матче серии плей-офф НХЛ с «Колорадо» (4:7) отметился 4 (1+3) набранными очками во втором периоде.

28-летний финн повторил достижения Кевина Лабанка, Брэда Ричардса, Александра Могильного, Уэйна Гретцки и Питера Макнаба, которые также забросили минимум одну шайбу и отдали три голевые передачи в одном периоде розыгрыша Кубка Стэнли.

В текущем плей-офф Рантанен провел все 6 матчей, в которых набрал 8 (2+6) очков.