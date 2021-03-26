Кузнецов заявил, что вернулся к оптимальной форме после коронавируса

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов прокомментировал победу над «Нью-Джерси» (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Россиянин оформил дубль и стал первой звездой встречи.

«Я стал лучше понимать, что тренер от меня хочет. После длительного перерыва из-за ковида было нелегко набрать форму. Буду надеяться, что смогу прогрессировать дальше, и что команда тоже будет играть лучше и побеждать», — цитирует официальный сайт НХЛ Кузнецова.

В середине января российские игроки «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов были отстранены от игр и тренировок из-за нарушения протокола НХЛ по борьбе с коронавирусом. Кузнецов вернулся на лед 14 февраля.