Хоккей
НХЛ
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Таблицы / Плей-офф
Календарь / результаты
Статистика
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Кузнецов заявил, что вернулся к оптимальной форме после коронавируса

08:15
Теги:

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов прокомментировал победу над «Нью-Джерси» (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Россиянин оформил дубль и стал первой звездой встречи.

«Я стал лучше понимать, что тренер от меня хочет. После длительного перерыва из-за ковида было нелегко набрать форму. Буду надеяться, что смогу прогрессировать дальше, и что команда тоже будет играть лучше и побеждать», — цитирует официальный сайт НХЛ Кузнецова.

В середине января российские игроки «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов были отстранены от игр и тренировок из-за нарушения протокола НХЛ по борьбе с коронавирусом. Кузнецов вернулся на лед 14 февраля.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/rossiyane-v-nhl-25-marta-gol-ovechkina-dubl-buchnevicha/c-322934210

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное




Загрузка...