26 марта «Рейнджерс» разгромили «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:3.

В составе команды из «Нью-Йорка» хет-триком отличился Мика Зибанежад. Также швед записал на свой счет три результативных передачи. Российский форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич сделал дубль, по одной шайбе забросили Райан Строум, Филип Хытил и К'Андре Миллер. Еще один россиянин, выступающий за команду из Нью-Йорка, Артемий Панарин сделал результативную передачу. Голкипер Игорь Шестеркин отразил 41 бросок из 44.

У «Флайерз» отличились Клод Жиру, Шон Кутюрье и Кевин Хэйс. Россиянин Иван Проворов не отличился результативными действиями, проведя на льду 24 минуты и 36 секунд.