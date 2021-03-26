Спронг: «Я хотел бросить сам, но Овечкин был на любимой позиции. У него не просто бросок, а настоящая ракета»

Форвард «Вашингтона» Даниэль Спронг прокомментировал гол форварда Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (4:3).

«Я хотел бросить сам. Но Овечкин был на любимой позиции, готовый к щелчку в одно касание, и защитники «Нью-Джерси» были от него довольно далеко. И мы все знаем, что у Ови не просто бросок, а настоящая ракета», — приводит слова Спронга официальный сайт НХЛ.

Первой звездой встречи стал российский нападающий Евгений Кузнецов, оформивший дубль. Второй звездой признан Александр Овечкин, забросивший одну шайбу. Замкнул тройку Даниэль Спронг, сделавший две голевые передачи.