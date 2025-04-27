Зуб набрал первое очко в плей-офф НХЛ

Защитник «Оттавы» Артем Зуб отличился в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Торонто».

29-летний россиянин оформил результативную передачу на Дэвида Перрона, который сделал счет 3:2.

Для Зуба это первое набранное очко в плей-офф. До этой серии он не играл в розыгрыше Кубка Стэнли.