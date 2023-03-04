Клубы НХЛ впервые совершили обмен с участием братьев

В пятницу, 3 марта, «Калгари» обменял Бретта Ритчи и Коннора Маккея в «Аризону» на Ника Ритчи и Троя Стечера.

Как сообщает ESPN, впервые в истории лиги состоился обмен с участием братьев. 27-летний Ник Ритчи является младшим братом 29-летнего Бретта Ритчи. Оба играют в нападении.

В этом сезоне Ник набрал 21 (9+12) в 58 матчах, а Бретт — 8 (6+2) очков в 34 встречах.