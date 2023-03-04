Клубы НХЛ впервые совершили обмен с участием братьев
В пятницу, 3 марта, «Калгари» обменял Бретта Ритчи и Коннора Маккея в «Аризону» на Ника Ритчи и Троя Стечера.
Как сообщает ESPN, впервые в истории лиги состоился обмен с участием братьев. 27-летний Ник Ритчи является младшим братом 29-летнего Бретта Ритчи. Оба играют в нападении.
В этом сезоне Ник набрал 21 (9+12) в 58 матчах, а Бретт — 8 (6+2) очков в 34 встречах.
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9.03
|4.03
|03:00
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Коламбус – Сиэтл
|- : -
|4.03
|05:00
|
Эдмонтон – Виннипег
|- : -
|4.03
|05:30
|
Аризона – Каролина
|- : -
|4.03
|06:00
|
Вегас – Нью-Джерси
|- : -
|4.03
|06:00
|
Анахайм – Монреаль
|- : -
|4.03
|20:30
|
Айлендерс – Детройт
|- : -
|4.03
|20:30
|
Баффало – Тампа-Бэй
|- : -
|4.03
|23:00
|
Бостон – Рейнджерс
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|4.03
|23:30
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Даллас – Колорадо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|62
|118
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|60
|90
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|61
|87
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|62
|52
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|61
|43
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|60
|41
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|38
|1.88
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|28
|2.02
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|26
|2.27
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